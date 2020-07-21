Семья девочки, утонувшей на тренировке в спорткомплексе Перми, получит 2,7 млн рублей

ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Индустриальный суд Перми обязал спорткомплекс "Олимпия", где в 2019 году на тренировке в бассейне утонула 11-летняя девочка, выплатить 2,7 млн рублей семье ребенка, сообщается во вторник на сайте суда.

"Рассмотрено дело по иску родственников ребенка, погибшего в бассейне спорткомплекса "Олимпия". Суд решил взыскать с ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь" в пользу родителей ребенка по 1 млн рублей каждому, в пользу бабушки - 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Девочка погибла в октябре 2019 года во время занятия по синхронному плаванию, несколько минут она находилась в воде в неестественной позе, тренер заметила это не сразу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии из-за попадания воды.