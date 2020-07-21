Оборудование из Москвы для борьбы с коронавирусом получат 30 ярославских медучреждений

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Средства индивидуальной защиты и оборудование для борьбы с коронавирусом, поступившие из Москвы, получат 30 медицинских организаций Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

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"30 медицинских организаций получат средства индивидуальной защиты и оборудование, поступившие в регион из столицы. Договоренности с Правительством Москвы об оказании Ярославской области помощи в борьбе с коронавирусом достигнуты губернатором Дмитрием Мироновым", - говорится в сообщении.

В регион поступило 200 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких, тысяча пульсоксиметров, 50 концентраторов кислорода, 300 тыс. костюмов с биологической защитой типа "Тайвек" и 2 млн трехслойных масок. Пока груз хранится на складе государственного предприятия "Областная фармация".

"Кислородные концентраторы, например, позволяют получать кислород из атмосферного воздуха, что обеспечивает его бесперебойную подачу пациенту. При помощи пульсоксиметров определяют содержание кислорода в крови, что может помочь своевременно выявить коронавирусную инфекцию", - цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения и фармации Руслана Саитгареева.

Оборудование и средства защиты распределили между медицинскими организациями. Во вторник свою часть груза получила больница скорой медицинской помощи имени Соловьева в Ярославле.

В Ярославской области с начала пандемии коронавирус выявлен у 5 637 человек. Общее количество выздоровевших - 4 933. Умерли 24 человека. За прошедшие сутки в области выявлено 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией.