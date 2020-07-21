Профильная комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова за 2019 год

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Комиссия столичного парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Мосгордумы, не нашла нарушений в сведениях о доходах, представленных за 2019 год председателем столичного парламента Алексеем Шапошниковым, который за год увеличил доход в 80 раз. Соответствующее решение было принято во вторник по результатам заседания комиссии, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгордумы.

"В нашу комиссию поступили обращения депутатов Мосгордумы Михаила Тимонова, Евгения Ступина, Павла Тарасова, а также обращение от некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией". Депутаты пришли к выводу о том, что направленные в комиссию требования не подлежат удовлетворению, поскольку некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) не является надлежащим субъектом; требование депутата Тарасова касается архивных сведений за 2018 год; требование депутата Ступина направлено на получение подтверждающих доходы документов, предоставление которых законодательством не предусмотрено; требование депутата Тимонова касается предоставления сведений, содержащих персональные данные, распространение которых возможно только с согласия субъекта персональных данных", - пояснил зампредседателя Степан Орлов, чьи слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что члены комиссии направили запросы в государственно-правовое управление аппарата Мосгордумы, в управление государственной гражданской службы и кадров аппарата думы, в Министерство труда и социальной защиты РФ. "Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Шапошникова, а также представленные им подтверждающие документы были изучены. Депутаты задали Шапошникову интересующие их вопросы и получили все необходимые пояснения", - сказал Орлов.

По его словам, депутаты установили, что источником для приобретения Шапошниковым долей ООО "Ваш консалтинг" стали средства, полученные от сделки по продаже 100% пакета акций ОАО "Северянин", который спикер думы приобрел еще до избрания в столичный парламент, и который был задекларирован в его справках. "Этот источник указан в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за 2018 год, что подтверждает отсутствие намерения депутата Шапошникова скрывать эти сведения", - сказал Орлов.

Он добавил, что указанный подход совпадает и с позицией Минтруда и соцзащиты РФ, которое, рассмотрев описанную депутатами ситуацию, в ответном письме указало на отсутствие заведомого предоставления недостоверных или неполных сведений. По итогам исследования всех материалов депутаты предложили профильной комиссии признать, что некоммерческая организация ФБК не является субъектом, который может инициировать проверку полноты и достоверности сведений доходах; отказать в удовлетворении требований, изложенных в обращениях депутатов Мосгордумы Тарасова, Ступина и Тимонова. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской думы, поддержала предложения депутатов, которым ранее, в ходе заседания комиссии 11 июня, поручили изучить информацию в поступивших обращениях.

О ситуации

Сведения о доходах депутатов Московской городской думы за 2019 год опубликовали на официальном сайте столичного парламента 30 мая. Согласно поданным декларациям, наибольший доход был у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, в 2019 году общая сумма его задекларированного дохода составила более 1,95 млрд рублей, при этом в 2018 году сумма дохода Алексея Шапошникова составляла 24,4 млн рублей.

Как Шапошников пояснил ТАСС, рост его задекларированных доходов за 2019 год до более чем 1,95 млрд рублей обусловлен продажей ценных бумаг. О каких именно бумагах идет речь, он тогда не сказал. Затем он уточнил, что ценные бумаги, продажа которых позволила ему увеличить свой годовой доход в 80 раз, были акциями ОАО "Северянин". Сделка по продаже их 100% пакета составила 1,9 млрд рублей.

Кроме того, согласно опубликованным сведениям, общая сумма задекларированного годового дохода в 2019 году депутата Елены Николаевой составил 156,9 млн рублей. Депутат Андрей Медведев задекларировал 25,9 млн рублей; депутат Любовь Никитина - 24,7 млн рублей. При этом наименьший годовой задекларированный доход указан у депутатов Екатерины Енгалычевой - 167,8 тыс. рублей; Виктора Максимова - 190,2 тыс. рублей; Дмитрия Локтева - 226,7 тыс. рублей.

Ранее депутат Мосгордумы Михаил Тимонов разместил в своих социальных сетях проект постановления, согласно которому девять депутатов от трех фракций (КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко") выступают с инициативой о выражении недоверия председателю городской думы и о его смене. По их мнению, действующий председатель не может выстроить конструктивную работу в парламенте, взаимодействие с мэрией, а также предоставил недостаточное количество документов о росте своего дохода.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного парламента, депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления. Согласно регламенту думы, после рассмотрения и принятия проекта постановления по данному документу проводится тайное голосование. Полномочия председателя думы могут быть прекращены досрочно в результате выраженного ему недоверия большинством от установленного числа депутатов. В случае Мосгордумы седьмого созыва, если за недоверие выскажется 23 и более из 45 депутатов, то результаты тайного голосования оформляются соответствующим постановлением.