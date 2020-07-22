Почти 80% россиян извлекают клещей самостоятельно

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Почти 80% россиян, столкнувшихся с укусами клещей, извлекают насекомых самостоятельно. Об этом говорится в исследовании проекта Здоровье Mail.ru, данные которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Опрос показал, что 42% россиян сталкивались с укусами клещей. При этом 79% вытаскивали их самостоятельно. За помощью к медикам обращались лишь 17%", - говорится в исследовании. Отмечается, что на наличие каких-либо инфекций членистоногое проверяли лишь 23% получивших укус.

Часть участников опроса выразила мнение, что, по сравнению с 2019 годом, в этом году количество клещей выросло. Среди опрошенных 36% в этом сезоне чаще сталкивались с клещами, чем в прошлом году. Однако, напротив, 26% отметили, что, по их ощущениям, в 2020 году клещей стало меньше.

Клещи являются переносчиками возбудителей таких заболеваний, как клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, сыпной клещевой тиф, возвратный клещевой тиф, туляремия и других. В рамках профилактики этих заболеваний россиянам ежегодно проводится вакцинация.

Согласно данным исследования, каждый пятый участник опроса (21%) никогда не слышал о вакцине от клещевого вирусного энцефалита. В этом году такую прививку себе сделали лишь 7% опрошенных.

Опрос проводился с 7 по 10 июля 2020 года среди 5 693 пользователей проекта Здоровье Mail.ru.