Выпускники сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Выпускники российских школ в среду начнут сдавать устную часть Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам, этот экзамен будет проходить два дня, 22 и 23 июля. Письменную часть ЕГЭ по этому предмету они уже сдали 20 июля.

Как сообщила пресс-служба Рособрнадзора, устный экзамен пройдет по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам, решение о сдаче выпускники принимают добровольно. Самым популярным языком является английский, заявления на его сдачу подали свыше 95 тыс. человек. Число участников по другим языкам также находится примерно на уровне количества сдававших письменную часть ЕГЭ и составляет от нескольких сотен до 1,5 тыс.

ЕГЭ проходит за компьютером, могут также использоваться лингафонные кабины с соответствующим оборудованием. Продолжительность устной части составит 15 минут, для участников с ограничениями по здоровью она может быть увеличена на 30 минут. Результаты станут известны не позднее 2 августа.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Всего на участие в экзаменах зарегистрировано около 714 тыс. человек. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы.