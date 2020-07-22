Главный инфекционист США ответил на заявление Трампа о том, что тот "отчасти паникер"

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает себя реалистом, а не склонным к паникерству человеком, как предположил президент Дональд Трамп. Об этом главный инфекционист страны заявил во вторник в эфире телекомпании CNN .

"Люди вправе составлять свое мнение о моей реакции на происходящее", - сказал Фаучи. "Я считаю себя скорее реалистом, нежели паникером, хотя у людей есть собственное мнение на этот счет", - продолжал он.

Главному инфекционисту страны задали вопрос, как часто, на его взгляд, требуется брать анализы на коронавирус у президента США. "Это зависит от обстоятельств и от того, с кем конкретное лицо контактировало", - ответил Фаучи, информировав, что сам сдал такие анализы до того, как в понедельник нанести визит в Белый дом.

"Речь идет о президенте Соединенных Штатов. Крайне важно, чтобы он был защищен", - подчеркнул директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний.

Трамп в воскресенье в интервью телеканалу Fox News заявил, что считает главного инфекциониста США несколько склонным к паникерству. "Я долго беседовал с ним вчера, у меня очень хорошие отношения с доктором Фаучи", - отметил глава государства. Он считает, однако, что главный инфекционист страны "отчасти паникер".

Американские СМИ уже в течение длительного времени обсуждают вопрос о возможных противоречиях между Трампом и Фаучи. Так, еще в апреле в интервью CNN Фаучи заявил, что, если бы санитарные ограничения в США были введены раньше, то удалось бы спасти больше жизней. Эти слова были истолкованы некоторыми СМИ, как фактически критика властей США за промедление. Позднее Фаучи объяснил, что "выбрал неправильные слова" при ответе на гипотетический вопрос и не считает, что действия администрации США были запоздалыми.

Сам Трамп у себя в Twitter при этом сделал перепост сообщения, в котором содержался призыв уволить Фаучи за его слова. Позднее, однако, пресс-служба Белого дома уточнила, что американский лидер не собирается отстранять главного инфекциониста от его должности в группе специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом.