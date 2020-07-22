В Приморье открылось первое отделение реабилитации для перенесших коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Отделение реабилитации для перенесших коронавирус пациентов открылось при поликлинике №1 во Владивостоке. Ежедневно здесь принимают по 15 человек, которым специалисты помогают восстановить функцию легких и стимулировать иммунитет, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Для людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа, разработан ряд упражнений - специализированная и общетонизирующая дыхательная гимнастика, проводится медицинский массаж грудной клетки, физиотерапевтические методы лечения - щелочные ингаляции, электрофорез, магнитотерапия для улучшения кровоснабжения в области грудной клетки", - цитирует пресс-служба главврача поликлиники Ольгу Петрову.

В отделении с пациентами работают невролог, физиотерапевт, врач ЛФК, мануальный терапевт, открыты кабинеты массажа, физиотерапии и зал лечебной физкультуры. В день специалисты принимают пять групп по три пациента, что позволяет соблюдать необходимые эпидемиологические меры. После процедуры в кабинетах проводят санитарную обработку.

Чтобы попасть на реабилитацию в новом отделении, необходимо получить направление терапевта. Курс длится 10 дней, сейчас его проходят пациенты в возрасте от 40 до 70 лет.

По данным на вторник, в Приморье зарегистрировано 5 734 случая заражения коронавирусом, за сутки выявлено 94 случая.

Коронавирусом в мире заразились около 14,7 млн человек, более 609 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 783 328 случаев заражения, выздоровели 562 384 человека, умерли 12 580. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.