Ночной рейс Cyprus Airways из Ларнаки в Москву взял на борт более 140 россиян

НИКОСИЯ, 22 июля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании Cyprus Airways CYP486, вылетевший ночью в среду из аэропорта кипрского города Ларнака в московский аэропорт Домодедово, взял на борт более 140 граждан РФ. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Никосии.

"Самолет уже вылетел. На его борту находится 141 россиянин", - информировали в пресс-службе дипломатического представительства.

К регистрации на этот авиарейс были допущены российские граждане из любых регионов страны. Стоимость взрослого билета составила €350, а детского - €280.

Самолет вылетел из Ларнаки в 03:12 по местному времени (летнее кипрское время соответствует московскому). Время полета до Москвы составляет 3 часа 50 минут.