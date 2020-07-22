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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Ночной рейс Cyprus Airways из Ларнаки в Москву взял на борт более 140 россиян

К регистрации были допущены российские граждане из любых регионов страны, сообщили в посольстве РФ в Никосии

НИКОСИЯ, 22 июля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании Cyprus Airways CYP486, вылетевший ночью в среду из аэропорта кипрского города Ларнака в московский аэропорт Домодедово, взял на борт более 140 граждан РФ. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Никосии.

"Самолет уже вылетел. На его борту находится 141 россиянин", - информировали в пресс-службе дипломатического представительства.

К регистрации на этот авиарейс были допущены российские граждане из любых регионов страны. Стоимость взрослого билета составила €350, а детского - €280.

Самолет вылетел из Ларнаки в 03:12 по местному времени (летнее кипрское время соответствует московскому). Время полета до Москвы составляет 3 часа 50 минут.

Теги
КипрРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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