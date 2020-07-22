Гидрометцентр назвал регионы, которые окажутся в зоне аномального тепла

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Север европейской части России, Урала и Якутии окажутся в зоне аномального тепла до конца недели. Наиболее значительные отклонения от климатической нормы будут в Якутии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяются просто красные пятна (красный цвет обозначает значительное превышение климатической нормы) на севере европейской части России, Урала и Якутии. На европейской территории, в Коми, Архангельской области, в частности, прогнозируется 24-26 градусов, в Якутии, например, - 26-31 градус. Такой температурный фон продержится до конца недели", - сообщил он.

По словам Вильфанда, наиболее яркие аномалии будут наблюдаться на севере Якутии - там климатическая норма будет превышена на 14 градусов.