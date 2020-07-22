{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Кванториум в Южно-Сахалинске приостановил работу из-за выявления коронавируса у сотрудника

В здании гимназии №3, где располагается кванториум, проведут профилактические мероприятия

ТАСС, 22 июля. Кванториум гимназии №3 Южно-Сахалинска приостановил работу второй детской летней смены из-за выявления коронавируса у одного из сотрудников. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе городской администрации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Смену кванториума приостановили из-за коронавируса с сегодняшнего дня, 22 июля. Там будут проведены профилактические мероприятия", - сообщили в пресс-службе.

В Сахалинской области с начала пандемии выявлены 1 984 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 899 человек, еще 1 085 пациентов проходят лечение.

Теги
РоссияСахалинская областьПандемия коронавируса нового типа
Дело в отношении Сергея Фургала
Врио губернатора Хабаровского края заявил, что не поддастся на давление уличных акций
По мнению Михаила Дегтярева, силы и средства хабаровчан нужно направить не на уличные акции, а на добрые дела и волонтерское движение
Читать полностью