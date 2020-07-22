Кванториум в Южно-Сахалинске приостановил работу из-за выявления коронавируса у сотрудника

Дело в отношении Сергея Фургала

Врио губернатора Хабаровского края заявил, что не поддастся на давление уличных акций

По мнению Михаила Дегтярева, силы и средства хабаровчан нужно направить не на уличные акции, а на добрые дела и волонтерское движение

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