Кванториум в Южно-Сахалинске приостановил работу из-за выявления коронавируса у сотрудника

ТАСС, 22 июля. Кванториум гимназии №3 Южно-Сахалинска приостановил работу второй детской летней смены из-за выявления коронавируса у одного из сотрудников. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Смену кванториума приостановили из-за коронавируса с сегодняшнего дня, 22 июля. Там будут проведены профилактические мероприятия", - сообщили в пресс-службе.
В Сахалинской области с начала пандемии выявлены 1 984 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 899 человек, еще 1 085 пациентов проходят лечение.