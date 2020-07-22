В Приморье зафиксировали самый высокий суточный прирост случаев коронавируса за месяц

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Приморском крае за сутки впервые за месяц достигло 104, сообщила в среду пресс-служба правительства.

"Число заболевших вновь растет. За сутки зафиксировано 104 новых случая - это самый высокий показатель за последний месяц. Летальных исходов зарегистрировано уже 66", - говорится в сообщении.

Темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,8%. Всего в регионе выявлено 5 838 случаев заражения. Выписаны за сутки 94 пациента, общее число выздоровевших - 4 350.

Сейчас в крае разрешен отдых в детских лагерях на базе образовательных учреждений, возобновлена работа сельхозярмарок и торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 кв. м с отдельными входами с улицы, также открыты базы отдыха, хостелы и рестораны. Жителям необходимо носить маски, перчатки (при необходимости) и соблюдать дистанцию. Ранее министр здравоохранения региона Анастасия Худченко не исключила, что при росте заражаемости придется вернуться к более жестким ограничительным мерам. При высокой загруженности коронавирусных госпиталей не получается полноценно возобновить прием всех плановых пациентов.

Административные комиссии в регионе за сутки проверили на соблюдение противоэпидемических мер почти 1 тыс. торговых точек, более 180 объектов общественного питания, более 1 200 единиц общественного транспорта и такси, 69 баз отдыха и пляжей. Составлено 103 протокола, по части из них уже назначен штраф.

Коронавирусом в мире заразились около 14,7 млн человек, более 609 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 783 328 случаев заражения, выздоровели 562 384 человека, умерли 12 580. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.