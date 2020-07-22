В одном из крупнейших вузов Приморья начнут обучение по двум новым специальностям

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Владивостокский государственный университет технологии и сервиса (ВГУЭС) с начала нового учебного года открывает обучение по двум новым направлениям подготовки специалистов - "Цифровая экономика" и "Программная инженерия", сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Ситуация, сложившаяся с коронавирусной инфекцией, стала своеобразным фильтром, показавшим важность и высокую востребованность одних специальностей и нежизнеспособность других, а также укрепила сложившийся тренд на глобальную диджитализацию. ВГУЭС также актуализировал свои образовательные программы, адаптировав их под изменившиеся требования рынка труда и открыв два новых направления подготовки", - сообщили в вузе.

Направление подготовки "Цифровая экономика" будет реализовано в партнерстве со Сбербанком. Его выпускники смогут разрабатывать и внедрять математические модели и информационные решения для бизнеса и государственных структур. Обучение по направлению "Программная инженерия" позволит выпускникам разрабатывать программные продукты различного назначения и управлять жизненным циклом информационных систем.

Заявления о приеме во ВГУЭС за месяц приемной кампании подали около 20 тыс. абитуриентов. Ректор ВГУЭС, профессор Татьяна Терентьева отметила, что в этом году университет примет 3 950 студентов по всем уровням и формам обучения. "На очные программы мы планируем принять 2 137 человек. Я надеюсь, что никаких сложностей во время приемной кампании не будет, и к 1 сентября мы все свои планы по приему ребят в университет выполним", - сказала Терентьева.

Во ВГУЭС учатся около 15 тыс. студентов. За годы существования вуз подготовил более 57 тыс. специалистов. В университете обучаются граждане из 25 стран, 9% студентов - иностранцы. В 2019 году университет вошел в список ста лучших российских вузов.