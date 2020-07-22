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Метеорологи пообещали россиянам теплую осень

При этом аномально теплая зима в этом году не повторится, сообщил ведущий научный сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец
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© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 22 июля. В регионах Центральной России ожидается теплая осень. Об этом газете "Известия" сообщил ведущий научный сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла. В сентябре - плюс один градус к климатической норме, в октябре - плюс два, в ноябре - плюс пять. И декабрь будет очень теплый", - приводит издание слова эксперта.

Кроме того, метеоролог заверил, что аномально теплая зима в этом году не повторится.

"Январь уже будет соответствовать норме. Россиянам в это время хочется и снега, и мороза. И предстоящая зима нас порадует больше, чем прошлая", - добавил Тишковец.

В то же время, эксперты сообщили "Известиям", что из-за теплой осенней погоды на протяжении всего сезона сохранится активность клещей, а также не исключен риск лесных пожаров.

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