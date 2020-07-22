Врио губернатора Хабаровского края заявил, что не поддастся на давление уличных акций

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не поддастся на попытки давления со стороны участников уличных акций и не позволит диктовать, когда и с кем ему общаться. Об этом он сообщил в среду на встрече с членами общественной палаты региона.

В Хабаровске вторую неделю подряд идут несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств в 2004-2005 годах. В понедельник президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы Дегтярева, который, как и Фургал, является членом ЛДПР.

"Я все пытаюсь послать сигнал тем, кто выходит на улицы. У меня окна выходят во двор правительства Хабаровского края, я вышел вечером в приемную и услышал, что мне кричит толпа "Дегтярев, выходи!". Я удивился: во-первых, у нас социальная дистанция должна соблюдаться, там люди многие не соблюдают социальную дистанцию. Во-вторых, "Выходи!", что это означает? Это означает, что надо бросить дела, совещания и выйти. Я для народа открыт, но диктовать мне, что мне делать - выходить, не выходить, общаться здесь или общаться там, общаться только с этими людьми или принять только такую позицию я не позволю", - сказал Дегтярев.

Во вторник он призвал митингующих в регионе не провоцировать полицию и пообещал "максимально сдерживать" сотрудников правоохранительных органов во время несогласованных акций.

По его словам, все силы и средства хабаровчан нужно направить не на уличные акции, а на добрые дела и волонтерское движение. "Ребята, работы полно: ветеранам - помогать, детям - помогать, одиноким людям, особенно которые на самоизоляции - помогать. Помогите людям, сделайте такой призыв, я сам как руководитель обращусь, и общественные организации [должны подключиться], мне кажется это правильным, полезным", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что готов принимать решения в соответствии с законом и уставом региона и не позволит манипулировать собой ни местным элитам, ни крупным федеральным финансово-промышленным группам, которые присутствуют в регионе, "ни кому бы то ни было, в том числе улице".

О реализации нацпроектов

При этом Михаил Дегтярев намерен обсудить с общественностью реализацию нацпроектов в регионе перед тем, как доложить о состоянии дел президенту России Владимиру Путину.

"Меня волнует, как распределяются деньги при строительстве объектов в Хабаровском крае. Чиновники - не только здесь, но и в Москве, и других регионах - иногда действуют утилитарно, по своему усмотрению - где школы, где больницы, где дороги, благоустройство, а народ забывают спросить. Такого, по крайней мере, до сентября 2021 года не будет, пока здесь я временно исполняю обязанности", - сказал Дегтярев в среду на встрече с членами общественной палаты региона.

Он напомнил, что через месяц намерен доложить президенту РФ о состоянии дел в регионе в части реализации нацпроектов и планирования бюджета на 2021 год. "Я бы хотел через месяц уже к президенту попасть с материалами, которые мы обсудим с общественностью", - отметил Дегтярев.

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