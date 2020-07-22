Якутии для тушения лесных пожаров дополнительно выделили 480 млн рублей

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Якутия получит дополнительные средства в размере 480 млн рублей на тушение лесных пожаров, сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального правительства.

16 июля правительство России приняло решение о выделении более 2,6 млрд рублей для предоставления субвенций регионам на тушение лесных пожаров.

"Средства, выделенные из резервного фонда правительства РФ на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров, распределены между субъектами РФ. Якутии по двум направлениям выделено порядка 480 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, средства выделят по двум направлениям - по финансированию тушения лесных пожаров и по мониторингу пожарной опасности в лесах и пожаров путем авиационного патрулирования.

По данным МЧС, на территории Якутии действуют 118 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, более 331,1 тыс. га, при этом площадь активного горения составляет более 496 га. За сутки возникли восемь пожаров и 28 ликвидированы. По информации регионального Минэкологии, в 2020 году из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров выделено 295 млн рублей, из республиканского бюджета - 347 млн рублей.

В лесах Якутии - одного из самых пожароопасных регионов страны - 2 июля введен режим ЧС регионального характера. В прошлом году ущерб от природных пожаров в регионе составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в Якутии составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% ее территории).