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WSJ: Facebook проверит алгоритмы в ее соцсетях на расовую дискриминацию

Для проведения таких оценок будут сформированы специальные комиссии, пишет газета The Wall Street Journal

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты американской корпорации Facebook проверят, не ущемляют ли заложенные в основу работы ее социальных сетей алгоритмы интересы представителей этнических и расовых меньшинств в США. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The Wall Street Journal.

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Как подтвердили ее журналистам сотрудники компании, в администрации Facebook и Instagram для проведения таких оценок будут сформированы специальные комиссии. Они должны будут сравнить, как обрабатываются в указанных соцсетях данные, касающиеся пользователей, в частности, из числа белых, афроамериканцев и испаноязычных жителей США.

Как следует из материала, комиссии должны установить, имеет ли место в соцсетях некое особое отношение к пользователям по расовому признаку. Специалисты намерены провести консультации по этому вопросу с экспертами и представителями объединений в защиту прав афроамериканцев. В случае выявления каких-либо элементов дискриминации в компании намерены принять меры.

Ранее администрацию Facebook, в частности, обвиняли в том, что из-за особенностей работы ее систем темнокожим пользователям не показывали некоторые рекламные объявления. Они касались приобретения жилья и трудоустройства. Критики называли это проявлением расовой дискриминации в компании.

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