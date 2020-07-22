Медкомиссия в Якутске отменила принудительную госпитализацию "шаману" Габышеву

ТАСС, 22 июля. Повторная медкомиссия приняла решение о том, что принудительно содержать якутского "шамана" Александра Габышева в психиатрической больнице нет необходимости, он выписан из диспансера. Об этом ТАСС сообщил в среду юрист правозащитной организации "Правозащита Открытка" Алексей Прянишников, который оказывает Габышеву правовую помощь.

"После проведенной 21 июля психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера Александр Габышев выписан из диспансера", - сказал он.

Ранее сообщалось, что медкомиссия психиатрической клиники признала якутского "шамана" Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого.

Как ранее сообщала журналистам адвокат Габышева Ольга Тимофеева, 12 мая ее подзащитного принудительно госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. До этого у Габышева было диагностировано психиатрическое заболевание.

В сентябре прошлого года в отношении Габышева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". В постановлении суда говорится, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого-лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям. Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Позже подписку о невыезде с "шамана" сняли.

В начале лета 2019 года Габышев отправился пешком из Якутии в Москву. По пути его следования проводились митинги оппозиции.