Никитин: жители Нижегородской области показали высокий уровень дисциплины при пандемии

ТАСС, 22 июля. Жители Нижегородской области продемонстрировали больший уровень дисциплины в условиях пандемии коронавируса, чем во многих других регионах России. Такое мнение высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью учредителю фонда помощи хосписам "Вера", директору Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюте Федермессер.

"У меня все время было желание, поняв, как мыслит мир, как мыслит Москва, сориентироваться, могу ли я привнести что-то свое. Я все время хотел сделать так, чтобы мы были хотя бы где-то более эффективны, поэтому мы многие решения внедряли первыми. Мне очень понравилась сознательность нижегородцев. Мы проходили самоизоляцию с большим уровнем дисциплины, чем во многих местах", - сказал Никитин.

По его словам, он остался доволен работой своей команды во время пандемии. "У нас даже понятие было - коронавирусный указ, некоронавирусный указ. Эти коронавирусные указы мы формировали в режиме командной работы. Постоянная настройка системы, быстрейшая реакция на меняющуюся ситуацию. Вот эта бюрократия, согласования эти бесконечные - это все ушло в никуда", - добавил губернатор.

Никитин выразил мнение, что все решения, принятые в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции, "были правильными". "Они позволили, как президент сказал, пройти между Сциллой и Харибдой", - подчеркнул Никитин.

По состоянию на 21 июля в Нижегородской области подтверждено 22 010 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 16 238 человек выписаны после выздоровления, 346 пациентов умерли.