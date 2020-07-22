Глава Нижегородской области: тарифообразование в сфере здравоохранения требует пересмотра

ТАСС, 22 июля. Тарифообразование в системе здравоохранения - порядок определения стоимости медицинских услуг в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) - требует реформирования. Такое мнение высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью учредителю фонда помощи хосписам "Вера", директору Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анне Федермессер.

Глеб Никитин: если можно изменить жизнь хотя бы одного человека — этим нужно заниматься

Оказание любых видов медицинской помощи - от профилактики до высокотехнологичной в рамках базовой программы ОМС - оплачивается медицинской организацией в рамках утвержденных тарифов фонда ОМС.

Однако некоторые эксперты отмечают, что не во всех случаях такие тарифы полностью покрывают расходы медицинской организации на те или иные вмешательства.

"На мой взгляд, требует реформирования тарифообразование в системе здравоохранения. Мы к этому подобрались, обсудили на Госсовете осенью прошлого года. Президент проводил [его] в новом формате с рабочими группами, составил большой перечень поручений, который в том числе включал реформирование тарифообразования. Были выделены средства на капитальный ремонт первичного звена, очень значительные, и только подобрались к распределению, формированию перечня конкретных объектов, которые попадут в эту программу, - и тут пришел COVID-19", - отметил Никитин.

По его словам, распространение коронавируса показало недостатки системы здравоохранения, в том числе дефицит кадров, потребность в совершенствовании материально-технической базы.

Улучшение ситуации в здравоохранении

В то же время, средства, выделенные на борьбу с пандемией, помогли улучшить систему здравоохранения региона.

"Во-первых, очень большое количество денег, потраченных на COVID-19, потрачено не зря. Мы закупили большое количество оборудования, которое будет работать и после COVID-19. Мы - один из немногих регионов, где построили новый инфекционный корпус. Для нижегородского здравоохранения, может, удивительно это звучит, один инфекционный корпус - это прорыв, потому что не строилось ничего десятилетиями", - отметил Никитин, добавив, что еще один корпус на 60 коек построило Минобороны РФ.

По данным на 21 июля в Нижегородской области подтвердилось 22 010 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 16 238 человек выписали после выздоровления, 346 пациентов умерли.