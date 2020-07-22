Эксперт: пандемия коронавируса не закончится до Нового года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев считает, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро, о чем говорит прирост заболеваемости в мире. Возможно, будут продолжаться сезонные всплески заболевания, рассказал он накануне 80-летнего юбилея в интервью порталу " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого является ТАСС.

"Инфекции по определению никогда не закончатся. Не одно, так что-нибудь другое будет, да и совсем без инфекций мы с вами все равно жить не будем никогда. Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле - по 200-400 заболевших", - сказал он.

При этом Малеев отметил, что пока сложно прогнозировать, будет ли новая волна заболеваемости или нет. "Пока сложно сказать, будет ли это волна заболеваемости или нет. В России сейчас каждый день чуть больше 6 тыс. заболевших, и не может быть так, что завтра прирост станет 500 человек или, наоборот, 12 тыс. Это поэтапный и постепенный процесс, а не одномоментный", - добавил он.

Отряды экстренного реагирования

Малеев считает, что в России необходимо развивать и укреплять санитарные отряды экстренного реагирования для борьбы с острыми инфекциями, а также обучать врачей общей практики дополнительно по инфекционному профилю.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью порталу сообщил, что в разработке находится новый федеральный проект по борьбе с инфекционными заболеваниями, который будет "погружен" в национальный проект "Здравоохранение".

"Наверное, нужны отряды быстрого реагирования. У нас в Саратове есть институт "Микроб", у которого есть такие санитарные службы экстренного реагирования. В случае вспышки инфекции они прибывают и проводят диагностику, разрабатывают планы карантинных мероприятий. Вот такие службы нужно развивать и укреплять по всей стране", - сказал Малеев.

Второй действенной мерой академик РАН назвал инфекционную настороженность у врачей других специальностей.

"Сейчас для борьбы с коронавирусом врачей других специальностей обучили за месяц-два, но в принципе это должна быть более широкая подготовка, чтобы снизить и риск заражения самих медработников. Особенно это важно для терапевтов и врачей общей практики. Невозможно прогнозировать, когда случится новая вспышка, через пять или 30 лет. А вот общая готовность всех медиков нужна, с практикой, как гражданская оборона. У нас многие инфекционисты не видели никогда холеру или проказу", - добавил он.