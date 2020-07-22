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Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М"

Экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" Полина Петренко/ТАСС
Описание
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
© Полина Петренко/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

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Отмечается, что аппараты допущены к обращению на территории Российской Федерации приказом Росздравнадзора от 21 июля 2020 года. Регистрационное удостоверение подписано заместителем руководителя ведомства Дмитрием Павлюковым.

При пожаре в 50-й больнице в Москве 9 мая погибла пожилая женщина, жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая стали шесть человек. 13 мая пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что ведомство приостановило обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, на территории РФ. По их данным, именно эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах, где произошли пожары.

Проведенная специалистами Росздравнадзора проверка аппаратов ИВЛ "Авента-М" Уральского приборостроительного завода (входит в АО "КРЭТ" в составе госкорпорации "Ростех") выявила нарушения их работы. Однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

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