Традиционный выпускной для школьников пройдет 24 июля в парке Горького в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о проведении выпускного для школьников 24 июля в Парке Горького. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы готовились к выпускному. Хочу всех обрадовать - показатели заболеваемости, действительно, идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников. Праздник пройдет 24 июля в Парке Горького", - сказала заммэра.

По ее словам, для школьников подготовили хорошую программу, которая должна им понравиться. При этом сохранятся традиционные меры безопасности в условиях эпидемии.

Ракова уточнила, что обеспечивать проведение мероприятия будут 190 специалистов, в том числе 100 волонтеров. С 24 по 25 июля вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.

"Весь задействованный в мероприятии персонал проверят на коронавирус. Перед отправлением в Парк Горького всем участникам в автобусе измерят температуру. На входе будет установлено специальное оборудование - тепловизор, бесконтактный измеритель температуры, дезинфектор для одежды, бесконтактный антисептик для рук, а всем участникам выдадут маски", - добавила вице-мэр.

Подготовка к выпускному

Обслуживающий персонал также будет обеспечен средствами индивидуальной защиты. По всей территории парка будут установлены стойки с антисептиком для обработки рук. Поверхности по всей территории парка (включая фотозоны, арт-объекты, зоны отдыха) будут дезинфицировать. Всем гостям праздника будут раздавать бутилированную воду.

Праздничные мероприятия пройдут в специальных тематических зонах, расположенных на территории всего парка. Выпускников ожидают фотозоны, уличные театры, арт-лабиринт современного искусства, интеллектуально-развлекательные квизы, выступления популярных stand-up комиков и многое другое. На основной сцене с 8 вечера до 6 утра пройдут выступления популярных диджеев и артистов. У ребят также будет возможность принять участие в популярном шоу Comment Out.

Выпускной вечер для школьников столицы ежегодно проходит в Парке Горького. В 2019 году мероприятие посетили свыше 22,5 тыс. выпускников из 338 столичных школ. Также трансляция праздника была организована на портале "Окно в город".

Праздничный вечер традиционно начинается в 20:00 и завершается в 06:00 следующего дня. Для школьников организаторы проводят большую культурную программу.