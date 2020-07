Минюст включил шесть американских и британскую НПО в реестр нежелательных в России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минюст РФ включил одну британскую и шесть американских неправительственных организаций в перечень нежелательных в РФ. Об этом сообщается на сайте Минюста.

В перечень внесены организации: World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG, США), Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China (США), Global Mission to Rescue Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP, США), Friends of Falun Gong Inc. (США), Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFON, США), Dragon Springs Buddhist Inc. (США), The European Falun Dafa Association (Великобритания). Все они были признаны нежелательными 17 июля. Теперь в реестре 29 организаций.

20 июля Генпрокуратура РФ сообщила о признании нежелательными в России семи иностранных НПО.