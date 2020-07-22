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Пандемия коронавируса нового типа

В России выявили за сутки 5 862 заразившихся коронавирусом

Общее число заразившихся в стране составило 789 190 человек
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 862, суточный прирост опустился ниже 0,75%. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Согласно данным, общее число заразившихся составило 789 190 человек.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 9 669, всего выписали 572 053 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших превысила 72% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 165 против 153 днем ранее, всего от инфекции умерли 12 745 пациентов. Согласно данным штаба, доля умерших составляет 1,61% от всех заразившихся коронавирусом в России.

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