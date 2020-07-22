Единая база данных о праве на льготные лекарства заработает с 2021 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Единый регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства, заработает с 2021 года. Об этом в среду заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Мы готовимся к модернизации всей системы лекарственного обеспечения. Со следующего года заработает единый регистр - фактически всероссийская база данных граждан, которые имеют право на льготные лекарства", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что электронное взаимодействие развивают также больницы и поликлиники, что удобно как для медработников, так и для пациентов. "Единая база медицинских документов, изображений и результатов исследований, МРТ, которая сейчас создается, упростит принятие врачебных решений и поиск максимально оптимальной схемы лечения", - подчеркнул Мишустин.