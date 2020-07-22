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Мишустин заявил, что отказа от традиционных форм образования не будет

По словам премьера, дополнительное образование в онлайне стало популярным у людей всех возрастов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Цифровые технологии могут лишь дополнять традиционное образование, отказа от которого не будет. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что дополнительное образование в онлайне стало популярным у людей всех возрастов и "спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется".

"Это не означает отказа от традиционных форм образования. Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению", - сказал премьер, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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