В ОП России создали координационный совет по общественному контролю за голосованием

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Координационный совет по общественному контролю за голосованием будет постоянно работать при Общественной палате (ОП) РФ. Решение о создании нового органа было принято по итогам успешно проведенной кампании по общественному наблюдению за общероссийским голосованием по закону о поправке к конституции, сообщил председатель совета Максим Григорьев.

"Мы проводим первое организационное собрание нашего координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. На нем присутствуют представители общественных организаций, политических партий, члены Общественной палаты и представители регионов", - сказал Григорьев в ходе первого заседания совета в среду.

По его словам, задачами нового координационного совета являются защита избирательных прав граждан, организация взаимодействия общественных организаций, политических объединений, системы общественных палат, экспертного и научного сообщества, подготовка стандартов общественного наблюдения и обучение наблюдателей, а также экспертиза законодательства.

Он напомнил, что Общественная палата занимается общественным наблюдением за голосованием на протяжении последних восьми лет. "Профильная рабочая группа была создана еще в 2012 году, и за все это время к этой работе подключились все общественные палаты регионов и большое количество общественных организаций по всей стране. Вместе с гражданским обществом нам удалось создать независимую массовую систему наблюдения за выборами", - отметил глава совета.

Он добавил, что в наблюдении за общероссийским голосованием участвовало более 1,6 тыс. общественных организаций по всей стране и более 526 тыс. общественных наблюдателей. "Общественный контроль с более чем 500 тыс. наблюдателей стал не просто самым масштабным проектом системы общественных палат за все время существования, но и одним из самых масштабных проектов всего гражданского общества России", - подчеркнул он.