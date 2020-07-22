Законопроект о правовых режимах в сфере инноваций не раскроет "врачебную тайну"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ" не подразумевает раскрытие "врачебной тайны", использоваться будут только обезличенные данные с согласия пользователей. Об этом ТАСС сообщил представитель Минэкономразвития РФ.

17 июля данный законопроект был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработанный Минэкономразвития проект закона позволит начать тестирование искусственного интеллекта, в том числе в медицине. Законопроект предполагает расширение способов предоставления гражданином согласия на обработку персональных данных, а не отмену врачебной тайны и выведение обработки персональных данных из-под действующего регулирования.

Для внедрения искусственного интеллекта в медицину персональные данные не требуются, врачебная тайна остается под защитой, отметили в Минэкономразвития. "Сохраняя полную анонимность данных пациентов, законопроект предоставляет возможность разработчикам использовать деперсонифицированные данные для развития персонализированной медицины. Конечная цель законопроекта, опубликованного 17 июля, - создание условий для появления технологических решений, повышающих качество и доступность медицинской помощи, а также повышающих раннюю выявляемость критичных заболеваний (онкология, риски сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулез и др.)", - сообщил ТАСС представитель Минэкономразвития.

По его словам, на данный момент требуется получать детальное согласие на любое использование деперсонифицированных, то есть обезличенных оператором, данных. При этом такие данные всегда использовались и используются на врачебных конференциях и в научных работах.

Представитель ведомства пояснил, что текущее регулирование блокирует возможность использовать деперсонифицированные базы данных - анонимные базы данных, к которым добавляется особая пометка, чтобы в будущем данные из источника можно было бы связать с предыдущими данными из него же.

Предложения предпринимателей

При составлении законопроекта учитывались предложения субъектов предпринимательской деятельности по проведению конкретных экспериментов, направленных на развитие цифровых инновационных технологий. Одно из них - проект внедрения систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта. С ним выступила ассоциация "Национальная база медицинских знаний" ("НБМЗ") при консультационной поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика".

Как пояснил ТАСС директор по проектной деятельности организации Андрей Алмазов, ассоциация "НБМЗ" в настоящий момент осуществляет разработку концепции Центра апробации и акселерации решений ИИ в здравоохранении. Целями его деятельности станут помощь медицинским стартапам и предпринимательским командам в поиске партнеров и доработке технологических решений, а также помощь в выводе таких решений на рынок. Причем работать центр будет с уровня идеи и технологии на самых ранних стадиях. "Концепция центра предполагает, что успешно развивающиеся решения получат возможность апробации в рамках определяемого законопроектом экспериментального правового режима. Апробация будет проходить под контролем экспертного сообщества с последующей оценкой рисков внедрения таких решений в будущем", - отметил он.

О законопроекте

Основной идеей разработки законопроекта об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций и последующих законопроектов о внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях реализации механизма экспериментального правового режима является создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций (с использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии, и прочих по перечню, определяемому правительством РФ), говорится в пояснительной записке к законопроекту об экспериментальных правовых режимах.

Согласно экономическому обоснованию, реализация инициативы будет осуществляться за счет средств, выделенных в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

Установление экспериментального правового режима должно, в частности, привлекать инвестиции в развитие предпринимательской деятельности в сфере цифровых инноваций в РФ. Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, работу над рамочным законопроектом об экспериментальных правовых режимах планируется завершить до 26 июля.