Мишустин: возникшие при оптимизации здравоохранения проблемы необходимо устранить

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что правительство будет устранять проблемы, возникшие при оптимизации системы здравоохранения.

"Опыт борьбы с коронавирусом показал, что наше здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой. В то же время выявились направления, которые требуют дополнительных усилий", - заявил председатель правительства, выступая с отчетом в Госдуме.

"Ситуация позволила нам увидеть общие проблемы здравоохранения. С распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено - фундамент всей системы здравоохранения", - констатировал глава кабинета министров. Он напомнил, что ключевая задача по его модернизации была поставлена президентом Владимиром Путиным, а для ее решения дополнительно будет выделено почти пятьсот миллиардов рублей на пять лет. "При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения", - подчеркнул Мишустин. Это высказывание премьера было встречено аплодисментами.

Он заверил, что внимание также будет уделено развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб. "Всю инфраструктуру, построенную для борьбы с коронавирусной инфекцией, закупленное для этого оборудование в дальнейшем будем использовать для помощи пациентам с другими заболеваниями", - отметил премьер.

Мишустин вновь поблагодарил всех эпидемиологов, врачей и медсестер, водителей скорых, весь персонал больниц и социальных работников, социально ориентированные НКО, волонтеров - "всех неравнодушных людей, которые в самый сложный момент помогли спасти жизни людей". Эту благодарность зал также поддержал аплодисментами. "Эти трудные дни показали сплоченность нашего общества", - уверен председатель правительства.