ВЦИОМ: почти половина россиян положительно оценили сложившуюся в июне ситуацию в стране

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Почти половина опрошенных россиян в начале лета стали более позитивно оценивать сложившуюся ситуацию в стране, в частности, по причине снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду.

"Завершение острой фазы пандемии без больших потерь и наступление теплого сезона - видимые причины летнего роста показателей социального самочувствия россиян. <...> В начале лета 2020 года оценки ситуации, сложившейся в нашей стране в целом, стали более позитивными, чем в конце весны. В той или иной степени хорошей ее считают 49% россиян, в то время как в мае эта доля составляла всего 41%", - сообщается в материалах на сайте ВЦИОМ.

В них также отмечается, что 45% респондентов в разной степени негативно оценивают нынешнюю ситуацию в стране.

По данным опроса, 47% россиян устраивает их текущая жизнь, а 23% - нет. Экономическое положение в июне 44% россиян оценили как среднее, 42% считают его плохим, 9% назвали его хорошим.

Отвечая на вопрос об ожиданиях на следующий год, каждый пятый опрошенный сообщил, что он и его семья будут жить лучше, чем сейчас. Еще 45% считают, что их жизнь останется без изменений. "Ухудшения ожидают только 23% наших соотечественников. Отмечается подъем позитивных ожиданий: значение индекса - 42 пункта, хотя на протяжении апреля-мая 2020 года его значение равнялось 34-35 пунктам", - отмечается в опросе.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28-29 июня 2020 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.