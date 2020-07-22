Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,93

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в среду продолжил снижение и составил 0,93, что на 0,02 ниже уровня предыдущего дня. В столице этот показатель незначительно вырос, перешагнув отметку в единицу, и составил 1,04, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Помимо Москвы, коэффициент выше 1 держится еще в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших. В Ростовской области этот показатель поднялся до 1,17, а число новых случаев второй день в регионе превышает 120.

В остальных субъектах этот показатель меньше единицы, что свидетельствует о снижении темпов распространения заболевания. В Санкт-Петербурге он составляет 0,77, в Свердловской области - 0,8, в Воронежской области - 0,87, в Подмосковье - 0,88, в Ханты-Мансийском автономном округе - 0,92, в Иркутской области - 0, 93, в Нижегородской области - 0,94, в Красноярском крае - 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.