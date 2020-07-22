В Марий Эл дочери ветерана войны вручили удостоверение к Ордену Красной Звезды

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Военный комиссар города Йошкар-Ола Игорь Артизанов вручил удостоверение к Ордену Красной Звезды дочери участника Великой Отечественной войны Георгия Кустова, который был посмертно представлен к награде в 1943 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Гвардии младший лейтенант, командир 3-й стрелковой роты 88 стрелкового полка Георгий Иванович Кустов был представлен к Ордену Красной Звезды посмертно. В боях под Ростовом бойцы его роты подавили сопротивление противника, сам Георгий Иванович броском гранаты уничтожил восемь немцев и три пулемета. Церемония передачи удостоверения к высокой награде состоялась в Йошкар-Оле. Его передали дочери красноармейца Тамаре Моховой", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, военные комиссариаты ЦВО продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.