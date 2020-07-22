Дегтярев: власти в Хабаровском крае не допустят сокращений на металлургическом заводе

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края не допустят сокращений на единственном на Дальнем Востоке металлургическом заводе "Амурсталь", который находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время программы "Полный контакт" на радио "Вести FM".

Завод "Амурсталь" - единственное на Дальнем Востоке металлургическое предприятие. На предприятии трудятся свыше 3 тыс. человек. Активами завода владеет компания "Торэкс - Хабаровск".

"По "Амурстали" ситуация достаточно сложная. По предварительной оперативной информации, [предприятие] генерирует убытки. Некоторые горячие головы готовы перейти даже к сокращениям. Мы это, как краевая власть, допустить не хотим и не должны", - сказал Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в Высший совет этой партии и был членом президиума ее фракции в Госдуме.