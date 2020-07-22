Мишустин надеется, что в России вакцину от коронавируса получат осенью

"В данный момент по вакцине идут серьезные работы всех наших научно-исследовательских учреждений. Этим занимается министерство образования и науки, Минздрав, ФМБА, Роспотребнадзор - в данный момент 17 организаций и более 26 видов вакцины. <...> Четыре вакцины на сегодня по сообщению Роспотребнадзора доказали свою безопасность, и по двум практически клинические испытания находятся на финальной стадии - это центр Гамалеи и Минобороны. Два также готовятся к началу испытаний - это "Вектор" и НИИ вакцин и сывороток", - сообщил премьер, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в среду.

"Самое главное сегодня - это подготовить производственные площадки, удостовериться в безопасности вакцин, и я очень надеюсь, что мы осенью получим свою российскую надежную вакцину от коронавируса", - добавил Мишустин.

Жидкая и лиофилированная формы вакцины разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Клинические исследования проходили в клинике Сеченовского университета и Главном военном госпитале академика Бурденко.

Глава правительства отметил высокую готовность системы здравоохранения к вызовам, созданным пандемией. "Система здравоохранения готова к таким вызовам, она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо. <…> Система не просто готова, она еще имеет резерв - до 60 тыс. человек у нас резерв, который в случае необходимости будет готов принимать людей", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,9 млн человек, свыше 616 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека, умерли 12 745. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.