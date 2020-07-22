Реконструкторы создадут средневековую ферму на дальневосточном гектаре в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Участники клуба исторических реконструкций в Приморье построят на дальневосточном гектаре ферму в традициях XI века. Автор проекта, историк Дмитрий Рыбель получил земельный участок в феврале, сообщается в среду на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

"Заявку на получение земли по программе мы подали осенью прошлого года, а в феврале мы оформили участок. Сейчас мы строим здесь историческую ферму, где будем выращивать сельскохозяйственные культуры, характерные для XI века, проводить фестивали и соревнования, костюмированные балы - в общем, воссоздавать дух прошлого", - сказал Рыбель, слова которого приводят в сообщении.

Ферму построят в окрестностях Уссурийска. Получатель дальневосточного гектара отметил, что в городе многие увлечены исторической реконструкцией, и прежде поклонникам Средневековья приходилось договариваться о проведении фестивалей с собственниками других земельных участков.

Благоустройством территории и строительством фермы занимаются более 200 волонтеров, все они интересуются историей, сами делают утварь и шьют одежду.

По данным АРЧК, почти 6 тыс. земельных участков по программе "Дальневосточный гектар", получатели взяли для развития рекреации и отдыха. Получатели земли вправе реализовывать на ней любые проекты, разрешенные законом. В Приморском крае получателями земельных участков стали более 22 тыс. человек, общее число получателей "дальневосточных гектаров" превысило 83 тыс. человек.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получить участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По словам вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, она стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.