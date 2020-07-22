В Госдуму внесли законопроект о выплате алиментов совершеннолетним детям-школьникам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Группа депутатов, среди которых глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов и председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ), внесла в нижнюю палату парламента законопроект об обязанности родителей выплачивать алименты на совершеннолетних детей, которые еще получают общее образование. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе в среду.

Соответствующие поправки предлагается внести в Семейный кодекс РФ. Как отмечают авторы инициативы, нормы кодекса предусматривают обязанность родителей по содержанию только несовершеннолетних детей, не достигших 18-летнего возраста, а также нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Совершеннолетние граждане, которые продолжают обучение в школе, в категорию получателей алиментов не входят. При этом, как подчеркивают авторы инициативы, нередко у трудоспособных совершеннолетних граждан возникает обязанность заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

"На практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека, поскольку в образовательных организациях по программе среднего общего образования предусмотрено 11-летнее обучение. В частности, не редки случаи, когда ребенку исполняется 18 лет в период учебы в десятом или одиннадцатом классах. Лицам, достигшим 18-летнего возраста, практически невозможно совмещать получение общего образования с трудовой деятельностью", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты напоминают, что родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Однако из-за отсутствия алиментов "бремя содержания лиц старше восемнадцати лет, продолжающих обучение в общеобразовательной организации, как правило, несет на себе родитель, с которым проживает обучающийся совершеннолетний, и не всегда без получения алиментов от второго родителя может обеспечить ребенку достойный уровень жизни до окончания школы".

В связи с этим законопроектом предлагается установить обязанность родителей содержать своих трудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, до получения ими общего образования.