В Госдуму внесли законопроект о молодежной политике

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Проект базового закона о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет, внесен в среду в Госдуму. Документ, разработанный группой парламентариев, размещен в думской электронной базе данных.

Как следует из пояснительных документов к законопроекту, он носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики, создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее вопросов. В частности, молодежная политика определена в нем как "сфера совместного сотрудничества, активного взаимодействия и ответственности государства, институтов гражданского общества, непосредственно самих молодых граждан".

Законопроект также призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия "молодежь (молодые граждане)", "молодая семья", "молодежные общественные объединения" с определением единых возрастных критериев - 35 лет. Таким образом, численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн, благодаря этому больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством, отмечают разработчики.

Работу над документом начали в 2019 году члены рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Молодежная политика" при активном участии членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. В течение первого полугодия 2020 года законопроект доработали с учетом предложений, поступивших от регионов России, детских и молодежных общественных объединений и движений. В июне-июле он обсуждался в профильных комитетах обеих палат парламента с участием экспертов и руководителей молодежных объединений. Участники заседаний в целом поддержали концепцию законопроекта и высказались за его скорейшее принятие.

Предполагается, что дальнейшая работа над законопроектом продолжится на площадке Госдумы с учетом предложений правительства РФ, субъектов РФ, молодежных общественных объединений, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Содержание законопроекта

Целями молодежной политики, согласно документу, являются защита прав и законных интересов молодежи, обеспечение равных условий для ее духовного, культурного, профессионального, социального и физического развития, создание условий для ее участия во всех сферах жизни общества, повышение уровня межэтнического и межконфессионального согласия в молодежной среде, формирование культуры семейной жизни, поддержка молодых семей и улучшение демографической ситуации.

Основные направления ее реализации будут включать в себя "формирование гражданственности, патриотизма, преемственности традиций", поддержку молодых семей, инвалидов и молодых людей в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем, предоставление социальных услуг. Отдельное внимание будет уделено поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве, поддержке талантливых молодых людей, в том числе ученых, образованию молодежи и организации досуга, отдыха, оздоровления и занятий спортом.

Как отмечают авторы, законопроект позволяет выстроить систему государственных органов власти, уполномоченных осуществлять молодежную политику, и закрепляет их полномочия на всех уровнях власти. "К полномочиям государственной власти отнесена разработка и проведение единой молодежной политики. Ее реализация на территории субъекта возложена на региональные органы государственной власти. К ним также отнесены подготовка кадров и мониторинг реализации молодежной политики. Разработка мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи, проведение мероприятий по работе с ней на территории муниципального образования возложены на органы местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке.

Предусмотрены формы участия самих молодых людей и молодежных организаций в молодежной политике, закрепляется мониторинг ее реализации в целом по стране.

Авторами инициативы выступили, в частности, члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Александр Варфоломеев, депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов, Рима Баталова, Антон Шипулин, Дмитрий Вяткин и Борис Пайкин.

В новость были внесены изменения (12:13 мск) — добавлены подробности после второго абзаца.