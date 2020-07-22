В полуфинал конкурса "Доброволец России-2020" прошли более полутора тысяч человек

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек прошли в полуфинал Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России-2020". Соответствующее решение было принято в среду на заседании оргкомитета конкурса.

"Учитывая защиту на региональном уровне, учитывая прохождение блок-заданий, у нас проходит суммарно 1557 участников (авторов проектов - прим. ТАСС). 214 - это подростки, остальные - старше 18 лет. 1557 полуфиналистов предлагается сегодня к утверждению", - сказал председатель Совета ассоциации волонтерских центров, заместитель председателя оргкомитета Артем Метелев.

По словам Метелева, региональные этапы четвертьфинала конкурса прошли во всех субъектах, где были сформированы экспертные комиссии из трех человек. Он уточнил, что финал конкурса пройдет с 20 октября по 13 ноября. "Мы предлагаем, чтобы прошло 10 участников в каждой номинации, всего получится 210 человек, которые пройдут в финал", - сказал Метелев.

О конкурсе

Более 3,2 млн человек участвуют в добровольческих проектах, направленных на конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России" в 2020 году.

"В прошлом году на конкурс поступило более 28 тыс. заявок, а в этом - более 53,2 тыс. инициатив, то есть в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Если смотреть на команды проектов, которые в конкурсе принимают участие, - это более 3,3 млн человек", - сказал начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель организационного комитета конкурса Сергей Новиков в ходе заседания оргкомитета.

По его словам, такое большое количество участников связано с существующим в обществе тренде на добровольчество. "Это волну нужно ловить и усиливать", - подчеркнул Новиков.

Конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России" проходит в рамках национального проекта "Образование", является частью федерального проекта "Социальная активность". Проект проводится в десятый раз, а его грантовый фонд по инициативе президента РФ Владимира Путина был увеличен до 90 млн рублей. Состязания проходят по 14 номинациям, участвовать могут граждане России старше восьми лет. В 2017 году было подано около 1,6 тыс. заявок, а в 2018 году - уже около 16 тыс.