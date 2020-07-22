{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье для граждан старше 65 лет продлили режим самоизоляции

Они будут обязаны соблюдать этот режим до 6 августа

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлили на Ставрополье до 6 августа. Об этом говорится в постановлении губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации региона.

Согласно документу, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлили с 24 июля до 6 августа. Прибывшие из-за границы ставропольцы в течение трех дней теперь должны сдать анализ на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. Также будет проверяться наличие медицинских документов об отсутствии коронавируса у трудовых мигрантов.

Постановление подписано 21 июля.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 7 195 случаев заражения коронавирусом, после выздоровления из больниц выписаны 4 669 человека. Умерли 134 пациента с коронавирусом. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят с 11 июня 2020 года.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Во Владивостоке детский кванториум возобновил очные занятия
В технопарке дети в возрасте 10-17 лет знакомятся с микробиологией и почвоведением, работают с микроскопом, могут создать собственную сувенирную продукцию и собрать ветрогенератор
Читать полностью