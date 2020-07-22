На Ставрополье для граждан старше 65 лет продлили режим самоизоляции

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлили на Ставрополье до 6 августа. Об этом говорится в постановлении губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации региона.

Согласно документу, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлили с 24 июля до 6 августа. Прибывшие из-за границы ставропольцы в течение трех дней теперь должны сдать анализ на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. Также будет проверяться наличие медицинских документов об отсутствии коронавируса у трудовых мигрантов.

Постановление подписано 21 июля.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 7 195 случаев заражения коронавирусом, после выздоровления из больниц выписаны 4 669 человека. Умерли 134 пациента с коронавирусом. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят с 11 июня 2020 года.