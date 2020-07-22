Во Владивостоке детский кванториум возобновил очные занятия

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" во Владивостоке в среду открыл первый после периода самоизоляции очный образовательный проект "Инженерные каникулы". Развивающие интенсивы будут проходить до 31 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе технопарка.

"В среду начался очный образовательный проект "Инженерные каникулы". Он стал первым после вынужденного перерыва из-за введения [карантинных] ограничений. На интенсивы уже записались более 80 ребят, они так устали сидеть дома, что теперь хотят заниматься всем - от создания лазеров до обучения игре в шахматы. Ожидаем, что за все время проекта к нам придут около 500 человек", - сказали в технопарке.

В учреждении действует масочный режим. Обязательным условием посещения лекций, мастер-классов и интеллектуальных квестов является соблюдение санитарных норм.

За полторы недели ребята в возрасте от 10 до 17 лет смогут поучаствовать в "Биоканикулах", где их познакомят с микробиологией и почвоведением и предоставят возможность поработать с микроскопом. В "Мастерской чудес" ученики попробуют себя в роли графических дизайнеров и смогут создать собственную сувенирную продукцию на современном оборудовании. На мастер-классе "Ветроэнергетика" ребята соберут свой ветрогенератор, а на занятии по сборке LEGO-роботов освоят базовые навыки программирования.

С 1 августа детский технопарк начнет приемную кампанию, и дети, которые посещали мастер-классы, смогут записаться регулярные занятия в следующем учебном году.

Кванториумы - это технопарки для детей от пяти до 18 лет. Проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, призван вовлечь как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность.