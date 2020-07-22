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Володин предложил правительству уйти от понятия средней зарплаты учителей и врачей

По его словам, средняя зарплата представителей этих профессий в регионах "отличается в разы"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству РФ отказаться от понятия средней зарплаты применительно к учителям и врачам. С соответствующей инициативой председатель нижней палаты обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину в ходе его отчета в Госдуме.

"Михаил Владимирович, вот что касается средней заработной платы учителя и врача - нам надо, может быть, даже обсудить этот вопрос и принять решение уйти от разговоров о средней зарплате", - сказал Володин. По его словам, их средняя зарплата в регионах "отличается в разы". "Поэтому когда, допустим, вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тыс., ее нет у учителя. И такая же ситуация по врачам", - подчеркнул политик.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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