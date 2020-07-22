Нижегородские власти планируют увеличить круизный турпоток в регион вдвое к 2024 году

ТАСС, 22 июля. Власти Нижегородской области планируют увеличить круизный туристический поток в регион почти вдвое за пять лет - с 75 тыс. до 137 тыс. человек. Для достижения этой цели необходимо модернизировать причалы в Нижнем Новгороде и других крупных городах региона, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"Глобальная цель - почти двукратное увеличение круизного туристического потока - с 75 тыс. человек в 2019-м до 137 тыс. в 2024 году. Для этого необходимо модернизировать причальную инфраструктуру Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Чкаловска, Дзержинска и Балахны", - приводит пресс-служба слова Никитина по итогам встречи с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой в Москве.

По словам Догузовой, один из приоритетов работы Ростуризма - развитие речного внутреннего туризма, при этом Ока и Волга, протекающие в Нижегородской области, являются одними из ключевых маршрутов. Сейчас прорабатывается проект создания круизного кластера "Ока - Волга".

"На данный момент из 14 круизных центров области суда круизного и малого флота способны принимать только пять городов. Привлечь новых туристов могло бы масштабное обновление причальной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.

В ходе рабочей встречи в Москве Никитин и Догузова обсудили также пилотный проект по восстановлению и развитию исторического района Започаинье, который занимает площадь более 140 га и прилегает к Нижегородскому кремлю. "Мастер-план предусматривает развитие 225 объектов культурного наследия, формирование новых пешеходных маршрутов, модернизацию транспортной и инженерной инфраструктуры", - пояснили в пресс-службе.

По словам Догузовой, нижегородский проект развития исторического центра города является одним из самых проработанных и перспективных в стране.