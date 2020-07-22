ПсковГУ организовал онлайн-школу для молодых ученых по экологии и фотобиотехнологиям

ПСКОВ, 22 июля. /ТАСС/. Опорный вуз Псковской области - псковский государственный университет (ПсковГУ) на средства гранта Российского научного фонда (РНФ) организовал онлайн-школу для молодых ученых, занятия в которой посвятят экологии и фотобиотехнологиям. Школа будет работать с 3 по 15 августа, лекторами выступят ученые ведущих научных центров Российской академии наук и вузов страны, сообщила в среду пресс-служба ПсковГУ.

"С 3 по 15 августа на базе ПсковГУ пройдет онлайн-школа для молодых ученых, посвященная вопросам современной экологии и фотобиотехнологии. Молодые исследователи смогут получить передовые знания от экспертов федерального уровня и специалистов лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ. Лекторами выступят и. о. директора "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Анатолий Цыганков, Елена Тихомирова заведующая кафедрой экологии Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, проект летней школы молодых ученых "Мультидисциплинарный подход и прикладные аспекты современной экологии и фотобиотехнологии" реализуется при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ). "В программе школы лекции и практические занятия в онлайн-формате по таким темам, как биофизические методы экологического мониторинга, гидрохимические исследования водных объектов, использование геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли в изучении экологических явлений", - говорится в сообщении пресс-службы.

В конце 2018 года представители ПсковГУ сообщали, что совместно с коллегами из Эстонского университета естественных наук проведут исследования экологических проблем региона и разработают для студентов новые международные учебные дисциплины на средства гранта по программе ERASMUS+ Jean Monnet Modules (учебная программа европейских исследований). В прошлом году в вузе открылась лаборатория комплексных экологических исследований, ее возглавил член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Андрей Рубин.