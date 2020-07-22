Посольство Израиля в Москве возобновляет работу консульского отдела

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Консульский отдел посольства Израиля в Москве постепенно восстанавливает работу, которая была приостановлена из-за карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении посольства.

"Консульский отдел посольства Государства Израиль в Москве поэтапно возобновляет прием посетителей в соответствии со строжайшими санитарными нормами", - указали в диппредставительстве.

Власти Израиля 20 июля уведомили иностранные авиакомпании, что запрет на въезд в страну для иностранных граждан, введенный 18 марта для предупреждения распространения коронавируса, продлен до 1 сентября.

В предыдущий раз запрет на въезд в страну для иностранцев продлевался 25 июня до 1 августа. В понедельник до 1 сентября было продлено и предписание об обязательном карантине для возвращающихся домой израильтян.