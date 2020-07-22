Мостуризм и Общенациональный союз индустрии гостеприимства договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мостуризм и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) заключили соглашение о сотрудничестве. Они договорились о взаимодействии в целях развития и реализации туристского потенциала России и Москвы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Мы заключили соглашении о сотрудничестве с ОСИГ. Объединять усилия, делиться опытом, искать совместные решения - сейчас это самое важное. Ключевым трендом сегодня становится цифровизация туризма, использование новых технологий. В работе с коллегами мы планируем уделить особое внимание инновационным цифровым проектам, но, безусловно, будем развивать сотрудничество и по другим перспективным направлениям, таким как детский и семейный туризм, а также инклюзивный и экологический туризм", - приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета по туризму Екатерины Проничевой.

Как уточняется, новое соглашение направлено на содействие глобальному развитию туристической отрасли в России, включая увеличение туристического потока, повышение качества туристских услуг.

Для этого, в частности, планируется расширить сотрудничество с туроператорами, представителями объектов показа, транспортными компаниями и другими организациями туриндустрии, создавать условия для подготовки квалифицированных кадров в отрасли, предлагать меры для повышения инвестиционной привлекательности внутреннего туризма, проводить совместные отраслевые мероприятия.

"Москва традиционно является лидером по уровню развития туризма в России. Уверен, что сотрудничество ОСИГ и Комитета по туризму Москвы будет способствовать укреплению имиджа города как туристского и культурного центра страны", - приводятся в сообщении слова президента ОСИГ Гранта Бабасяна.