Фитнес-центры в Ивановской области возобновят работу с 27 июля

ТАСС, 22 июля. Работа фитнес-центров в Ивановской области возобновится с 27 июля. Об этом в ходе брифинга в среду сообщил журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"Сегодня на оперативном штабе обсуждали вопрос по фитнес-центрам. И штаб принял решение открыть фитнес-центры с 27 июля", - сказал он.

21 июля правительство региона сообщило об утверждении регламента работы объектов спортивной инфраструктуры на период пандемии. Согласно документу, перед открытием спортивного объекта необходимо провести генеральная уборка с использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Затем не реже одного раза в два часа должна проводиться текущая влажная уборка с дезинфекцией всех контактных поверхностей в местах общего пользования, в том числе спортивного инвентаря оборудования (тренажеров). Такое же требование предъявляется к помещениям душевых, раздевалок, бассейнам и детским комнатам, один раз в четыре часа должна производиться дезинфекция помещений общего пользования.

Кроме того, посещение спортивных объектов возможно только по предварительной записи, ограничено максимально допустимое количество посетителей. Посетителям старше 65 лет запрещается посещать фитнес-центры до момента снятия режима самоизоляции. При этом инструкторы будут работать с посетителями, используя средства индивидуальной защиты.