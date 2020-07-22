МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей с учетом стандартов жизни в конкретных регионах. Таким образом, выступая в Госдуме, он прокомментировал замечание депутатов относительно реального уровня зарплат врачей и учителей в регионах.

"Я предлагаю обсудить и изменить эти параметры. Я думаю, меня слышит министр экономического развития, и мы обязательно обсудим, как измерять и как честно говорить, что у нас с зарплатами", - сказал Мишустин.