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Мишустин предложил уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей

Таким образом он прокомментировал замечание депутатов относительно реального уровня зарплат врачей и учителей в регионах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уточнить методику подсчета средних зарплат медиков и учителей с учетом стандартов жизни в конкретных регионах. Таким образом, выступая в Госдуме, он прокомментировал замечание депутатов относительно реального уровня зарплат врачей и учителей в регионах.

"Я предлагаю обсудить и изменить эти параметры. Я думаю, меня слышит министр экономического развития, и мы обязательно обсудим, как измерять и как честно говорить, что у нас с зарплатами", - сказал Мишустин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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