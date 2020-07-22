Кешбэк за тур: как получить компенсацию за путешествие по России

Возвращать деньги планируют за отдых в конкретных регионах России. Их можно условно разделить на две группы: в первой компенсация положена в летний сезон, а во второй — нет.

Кэшбек будет действовать по турпакетам со сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по следующим регионам (список предварительный, по данным АТОР):

Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ярославская область.

Популярные курорты будут участвовать в акции только в осенне-зимний период, так как летом проблем с туристами там нет. Предварительные даты туров - с 1 октября до 20 декабря 2020 года. В эту группу планируют включить: Алтайский край и Республику Алтай, Калининградскую область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградскую область, Московскую область, Ставропольский край, а также Москву и Санкт-Петербург.