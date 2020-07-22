"Норникель" проведет независимую экспертизу в связи с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3

"Для проведения независимой экспертизы в связи с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 была выбрана компания мирового класса, специализирующаяся на экологическом консалтинге - ERM. Ее специалисты изучат возможные причины аварии, проанализируют принятые меры по устранению ее последствий, а также запланированные долгосрочные шаги", - сказано в сообщении.

По итогам работы ERM подготовит независимый отчет для рабочей группы "Норникеля" по вопросам окружающей среды и экологии. Кроме того, ERM проведет оценку и других аспектов воздействия деятельности "Норникеля" на экологию, результаты и выводы также будут переданы рабочей группе, говорится в сообщении.

"Последние несколько недель, начиная с 29 мая, были для нас крайне напряженными. Мы твердо намерены принять все необходимые меры, чтобы максимально эффективно и своевременно устранить последствия разлива топлива, а также справиться с другими возникающими экологическими проблемами. Мы очень рады, что теперь в этом нам будет помогать ERM. Совет директоров, как и прежде, настроен на то, чтобы гарантировать прозрачное и открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, а также обеспечить экологически безопасную и результативную операционную деятельность компании "Норникель", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Норникеля" Гарета Пенни.