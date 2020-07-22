В Геленджике восстановят 15 колодцев для решения проблемы дефицита воды из-за засухи

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Власти Геленджика восстановят работу 15 колодцев, которые ранее использовались для хозяйственных нужд, с целью решения проблемы дефицита питьевой воды, возникшей в курортном городе из-за засушливого лета, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Геленджика.

"По поручению главы Геленджика специалисты администрации отыскали на территории города 15 колодцев. Воду из них в прошлые годы жители города брали для хозяйственных нужд. Основная задача - колодцы обследовать, восстановить, чтобы в самые засушливые дни горожане снова могли ими пользоваться", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что два колодца уже восстановлены: на одном из них оборудован барабан с ведром, воды пригодна для питья после кипячения, проведена очистка дна второго колодца, установлен фильтр, проведена дезинфекция, он оборудован ручным краном-качалкой, ожидаются результаты проб воды на предмет пригодности ее употребления в пищу.

Ранее губернатор Краснодарского края поручил провести в Геленджике инженерно-геологические изыскания нового источника водоснабжения. Бесперебойное снабжение курортного города водой на 50% зависит от Троцкого магистрального водопровода и на оставшуюся половину - от собственного водозабора в поселке Дивноморском, который загружен на 100% и не имеет резерва, его работа зависит от выпадения атмосферных осадков. На данный момент жителям курорта организован подвоз воды.

2020 год метеорологи назвали одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или залповыми, вода моментально стекала в море. В Ейске, Новороссийске, Геленджике и ряде других городов Краснодарского края были введены графики подачи воды. По данным пресс-службы администрации Геленджика из 35 скважин работают только 15. Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Ляшко сообщал ТАСС, что засуха не приведет к дефициту питьевой воды в регионе.